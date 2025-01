Dal mese di agosto la Polonia ha avviato un’operazione di sicurezza che coinvolge circa 17mila soldati per pattugliare il confine con la Bielorussia in seguito alla crisi migratoria creata dal conflitto in Ucraina. Dal 2021 la Polonia e l’Ue accusano la Bielorussia di spingere i migranti oltre il confine con Varsavia, accuse che i governi di Minsk e di Mosca hanno respinto.