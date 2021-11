La polizia polacca è schierata al confine con la Bielorussia. La Polonia accusa Minks di fomentare una situazione pericolosa, spingendo sempre più migranti lungo il confine. L'Unione Europa ha accusato la Bielorussia di usare i migranti come arma per scatenare una crisi lungo la frontiera. Al momento, al di là del confine, si trovano tra i 3mila e i 4mila profughi. Credit: Polish Police via Storyful.