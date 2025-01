Una sezione di un ponte autostradale vicino a Dortmund, in Germania, risalente al 1984, è stata fatta esplodere in modo controllato domenica 26 gennaio. La società autostradale tedesca ha spiegato che, le prime due sezioni del ponte erano state demolite a metà dicembre. Il video, realizzato da Jan Schroth mostra i vari momenti dell'esplosione. Credit: Jan Schroth via Storyful.