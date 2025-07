Venerdì 4 luglio, a Gondomar, nel nord del Portogallo, centinaia di residenti hanno reso omaggio alle salme di Diogo Jota, e del fratello Andre Silva, morti in un incidente stradale in Spagna. I due calciatori, fratelli, hanno perso la vita quando la loro Lamborghini è uscita di strada e ha preso fuoco. Jota, 28 anni, sarebbe tornato a Liverpool in auto, via mare, a causa di un problema ai polmoni che gli impediva di volare. Messaggi di cordoglio sono giunti da tutto il mondo del calcio.