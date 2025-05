In Portogallo, alle elezioni anticipate di domenica 18 maggio, l’Alleanza Democratica di centrodestra ha vinto ma senza ottenere la maggioranza assoluta. Il premier Luis Montenegro ha escluso alleanze con l’estrema destra di Chega, salita al 22,6%, e i socialisti, in calo, non sembrano intenzionati a collaborare. Montenegro ha definito il mandato “chiaro e rafforzato”, ma resta l’incertezza politica. L’AD ha raccolto oltre il 32% dei voti, mentre i socialisti si fermano al 23,4%.