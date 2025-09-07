Presto a casa i 300 sudcoreani arrestati dall'ICE

Un volo charter li riporterà a casa in Corea del Sud al più presto. E' l'ultimo atto della task force del Presidente Lee Jae-myung, che ha lavorato giorno e notte con trattative febbrili per risolvere un caso internazionale. L'arresto giovedì scorso in massa di lavoratori sudcoreani, negli Stati Uniti prelevati da una fabbrica in Georgia. Oltre 475 lavoratori sono stati oggetto di un blitz, condotti in un centro di detenzione per immigrati illegali su mandato dell'Immigration and customers Enforcement. Agenti dell'FBI hanno fatto irruzione nel complesso produttivo di nuova generazione in Georgia, dove Hyundai e LC Energy da dicembre avrebbero avviato la produzione di batterie e componenti per auto elettriche. Quasi 300 gli specializzati partiti da Seoul per avviare la catena produttiva di eccellenza, che sono stati arrestati e detenuti nei centri per l'immigrazione illegale. Feroci le proteste e l'apprensione dei familiari in Corea del Sud per il trattamento e le immagini con foto e video diffusi sull'arresto, persone ammanettate con catene alle caviglie. La maggior parte di questi tecnici non aveva documenti idonei per lavorare negli Stati Uniti, è l'accusa dell'ICE. Eppure la nascita di questo complesso produttivo, almeno in teoria, avrebbe dovuto inserirsi nella strategia trumpiana di rilancio della produzione nazionale. Un vantaggio sudcoreano con relativo peso nella trattativa sui dazi che solo 25/8 ha portato i due presidenti Donald Trump e Lee Jae-myung in un faccia a faccia produttivo. Un incidente che rischia di pesare sulle relazioni con la quinta economia asiatica, alleato privilegiato da sempre degli Stati Uniti. Laconico il commento di Trump all'arresto, evidentemente dice, erano illegali, nonostante l'investimento plurimilionario delle aziende di Seoul negli Stati Uniti. .