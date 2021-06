Pride a Gerusalemme, il primo dall'inizio della pandemia

Migliaia di persone hanno sfilato a Gerusalemme in occasione del Pride del 3 giugno, segnando il ritorno alle celebrazioni LGBTQ dopo la cancellazione degli eventi dell'anno scorso a seguito della Pandemia. Secondo i media locali hanno sfilato almeno 7500 persone. In alcune strade laterali ci sono stati piccoli assembramenti di gruppi ultra ortodossi in protesta al Pride, ma non ci sono stati scontri tra i due gruppi. Nel 2015 il 16enne Shira Banki fu accoltellato a morte da un ultra ortodosso durante la parata. Credit: Samuel Krief via Storyful.