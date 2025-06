Pride Budapest, manifestazione vietata

È ancora Top secret il luogo da dove partirà il corteo del Pride a Budapest. Il punto di ritrovo sarà svelato dagli organizzatori solo un'ora prima sui canali social e sulle chat, per evitare l'intervento preventivo della polizia che ha ricevuto l'ordine di disperdere i manifestanti. È una vigilia ad alta tensione per il pride vietato da Viktor Orban. Nella capitale magiara è attesa una marea arcobaleno. Una marea di attivisti, politici, cittadini che da tutta Europa arriveranno per contestare il leader sovranista con un messaggio chiaro: i diritti LGBTQI Plus e il diritto a manifestare pacificamente non si toccano. Dal canto suo, Orban, avverte che ci saranno conseguenze legali per chi parteciperà alla manifestazione. Un caso tutto europeo. Uno scontro tra la Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, che ha chiesto apertamente alle autorità ungheresi di consentire lo svolgimento del pride senza sanzioni nei confronti degli organizzatori o dei partecipanti. E la dura replica di Orban: Presidente, non interferisca sull'applicazione della legge negli Stati membri dell'Unione Europea. Nonostante la messa al bando del governo ungherese la marcia si farà. L'espediente lo ha escogitato il sindaco di Budapest, eterno nemico del premier, che ha aggirato il divieto organizzando la marcia dell'orgoglio come evento della città. Dall'Italia partiranno deputati e senatori del cosiddetto Campolargo. Oltre alla segretaria del PD Elly Schlein e alle delegazioni di Movimento cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva, ci saranno anche il leader di azione Carlo Calenda e i rappresentanti di +Europa. Tutti uniti contro i divieti imposti dal premier ungherese. .