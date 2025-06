Migliaia di persone hanno partecipato alle parate del Pride a Toronto, in Canada, New York e San Francisco, in America, tra musica, carri e bandiere arcobaleno. Le manifestazioni hanno celebrato l’orgoglio LGBTQ+ e ricordato le origini del movimento, ma anche denunciato le restrizioni ai diritti in diversi Paesi e il clima politico sempre più ostile.