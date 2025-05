Martedì 6 maggio, a Londra, gli avvocati del principe Harry e di altre sei celebrità, tra cui Elton John, sono tornati in tribunale contro l’editore del Daily Mail. I querelanti accusano Associated Newspapers di violazioni della privacy, come intercettazioni e accessi illeciti a dati medici. L’editore respinge ogni addebito e parla di accuse “assurde e infondate”. La battaglia legale prosegue in attesa di un processo previsto per il 2025.