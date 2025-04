Il principe Harry ha incontrato le vittime di guerra del conflitto in corso in Ucraina. Harry si è recato a Leopoli dove ha visitato il Superhumans Center, una clinica che fornisce assistenza e riabilitazione a militari e civili feriti. Il duca del Sussex è stato anche accompagnato dai veterani della Invictus Games Foundation, organizzazione benefica da lui fondata per i militari feriti in azione.