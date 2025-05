Principe Harry: "Vorrei riconciliarmi con la famiglia"

Vorrebbe riconciliarsi con la famiglia reale britannica dopo il traumatico strappo del 2020, perché la vita è troppo preziosa per poter combattere sempre. Queste le parole del principe Harry in un'intervista esclusiva alla BBC. Harry si è detto sconvolto dopo aver saputo che la Corte d'appello di Londra ha rigettato il suo ricorso presentato contro la decisione del ministero degli Interni, di revocare a lui e alla sua famiglia il diritto automatico alla tutela di polizia durante le visite nel Regno Unito. Il governo britannico tempo fa lo aveva privato della scorta armata finanziata con fondi pubblici, dopo che lui aveva abbandonato i suoi doveri reali e si era trasferito negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle. Il principe, pur desiderando riconciliarsi con la famiglia. ha aggiunto che non riesce a immaginarsi di riportare la moglie e figli nel Regno Unito, dopo aver perso la causa che riguarda la sua sicurezza. Durante l'intervista inoltre Harry ha sottolineato alcuni membri della mia famiglia non mi perdoneranno mai di aver scritto un libro, facendo riferimento alle divisioni esacerbate dalle rivelazioni contenute nell'autobiografia dal titolo Spare. Nell'intervista registrata in California, dove Harry vive con la moglie e i suoi figli, il principe appare commosso, in particolare quando afferma che suo padre Re Carlo Terzo, non gli parla più per via di questa questione di sicurezza, ma conclude ammettendo che è stanco di lottare, e di non sapere quanto resta da vivere al sovrano. Ci sono stati tantissimi disaccordi tra me e alcuni membri della mia famiglia, ha aggiunto il duca di Sussex. Ma ora li ho perdonati, amo il mio paese ed è molto triste non poter mostrare ai miei figli la mia patria. .