Il Principe William ha avuto l'occasione di guidare un veicolo elettrico Extreme-E. William si è messo al volante sul circuito di Knockhill, il 22 maggio, in Scozia. Ha detto di essere "entusiasta" dell'esperienza vissuta al volante del Suv da gara. William ha anche avuto modo di parlare con gli sviluppatori della tecnologia. Il duca di Cambridge ha guidato su un tracciato fangoso. Non ha avuto particolari problemi come pilota e sembra essersi divertito molto. La visita è stata organizzata in vista del summit COP26 contro il cambiamento climatico. Quest’anno la COP avrà luogo a novembre proprio in Scozia, a Glasgow.