Pro Terra Santa: Padre Romanelli rimarrà nella parrocchia di Gaza

Ha mandato un messaggio in cui dice naturalmente che loro continueranno a rimanere lì, è una cosa che aveva già detto il patriarca qualche giorno fa, ed è così è stato. Lui rimane lì, assieme a 450 persone che sono ancora nel compound della parrocchia, che è diventato in questi anni un centro di accoglienza vera e propria dove ci sono bambini, anziani, disabili, tutti coloro che non possono tentare la fortuna e uscire e come dire, evacuare la Striscia di Gaza. E le condizioni sono naturalmente, per come le descrive, tra le più difficili, mai affrontate finora, nel senso che manca cibo, mancano le medicine, manca l'assistenza più elementare, quella più più basica. Noi siamo molto preoccupati anche perché far arrivare gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza è estremamente difficile. .