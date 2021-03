Tutto il mondo guarda all'America, mentre tutta l'America guarda Minneapolis. Il processo per la morte di George Floyd potrebbe essere uno spartiacque nella storia di un Paese che non ha mai davvero risolto la questione razziale. In Minnesota, ad esempio, nessun poliziotto bianco è mai stato condannato per l'omicidio di un nero. Stavolta però è diverso, dopo che tutto il mondo ha visto prima le immagini dell'agente che teneva schiacciato a terra l'uomo che implorava: non riesco a respirare. Poi gli scontri, le città messa a ferro e fuoco dalla rabbia degli afroamericani, infine milioni di persone marciare pacificamente in tutto il pianeta sotto lo slogan: le vite dei neri contano. È il 25 maggio dello scorso anno quando Floyd, un gigante rimasto senza lavoro a causa della pandemia, prova a comprare un pacchetto di sigarette con 20 dollari falsi. Davanti alla polizia non oppone resistenza, si lascia ammanettare ma si agita quando lo rinchiudono nell'autopattuglia. L'agente Derek Chauvin, 19 anni di servizio, lo sbatte sul selciato, gli preme il ginocchio sul collo per 9 minuti e 29 secondi fin quando non perde conoscenza. Nella causa civile la città di Minneapolis ha patteggiato, accordando alla famiglia un risarcimento record da 27 milioni. Nel processo penale che si è aperto ieri, l'ormai ex poliziotto deve rispondere di tre diversi capi di imputazione per omicidio e rischia dai 10 ai 40 anni. Dalla parte dell'accusa, ci sono le immagini viste in tutto il mondo e il caso, molto semplicemente, si riduce all'uso eccessivo della forza da parte della polizia. Per la difesa invece, non ci sono prove che la morte di Floyd che forse era anche sotto overdose da oppiacei, sia stata direttamente causata dalla drastica tecnica di immobilizzazione dell'agente. Tra barriere di cemento, filo spinato e uno schieramento della Guardia Nazionale, dovranno deciderlo 14 giurati: nove donne e cinque uomini, otto bianchi e sei di colore, sotto agli occhi del mondo intero.