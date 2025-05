Proseguono contatti Mosca-Kiev per scambio mille prigionieri

Era l'unico risultato concreto dei colloqui diretti svoltisi a Istanbul e ora viene portato avanti. Procede infatti lo scambio di 1.000 prigionieri tra Russia e Ucraina. In queste ore i due Governi hanno consegnato alla controparte la lista dei soldati che chiedono siano liberati. Sul fronte diplomatico però non si sono fatti altri passi in avanti. Il Cremlino ha smentito ci sia per ora alcun accordo per svolgere negoziati in Vaticano con la mediazione della Santa Sede e l'iniziativa per un cessate il fuoco americana sembra essere per ora ferma. Putin, secondo quanto annunciato dai russi, ha deciso di creare una zona cuscinetto al confine dell'Ucraina per prevenire futuri attacchi al proprio territorio. In compenso a Bruxelles, dopo il via libera a nuove sanzioni per Mosca, il Parlamento Europeo ha approvato l'aumento del 50% dei dazi su tutti i prodotti agricoli e i fertilizzanti russi non ancora colpiti da sanzioni. La decisione è stata presa con i partiti della maggioranza di Governo italiani ancora divisi: Lega contraria, Fratelli d'Italia astenuti, Forza Italia favorevole. Mosca ha commentato: così gli europei si buttano la zappa sui piedi, pagando più caro prodotti più scadenti, mentre il Premier polacco Tusk ha espresso il timore che il Mar Baltico possa diventare in futuro terreno di scontro marittimo tra Paesi NATO e Russia. Dopo le prime critiche di Trump a Putin, accusato di non volere la pace, si ricuce invece lo strappo al G7 dei Ministri delle Finanze. In un primo tempo, infatti, gli Stati Uniti avevano rifiutato di sottoscrivere, nelle conclusioni del vertice, la promessa di ulteriori futuri aiuti all'Ucraina. Ora invece anche Washington ha dato il via libera al testo finale. .