A Berlino, il 3 febbraio, 160mila persone sono scese in piazza contro l’estrema destra. La folla, dal Reichstag alla sede della CDU, ha esposto striscioni come “Siamo il firewall, no alla collaborazione con l’AfD”. Le proteste sono nate dopo che Friedrich Merz, leader della CDU, ha cercato l’appoggio dell’AfD per una legge anti-immigrazione, rompendo un tabù politico. Il disegno di legge è stato bocciato. Manifestazioni si sono svolte anche ad Amburgo, Stoccarda e Lipsia.