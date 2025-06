Mercoledì 18 giugno, decine di manifestanti si sono radunati davanti alla Casa Bianca per protestare contro il conflitto tra Iran e Israele. Tensioni con altri manifestanti, pro-Israele, hanno richiesto l’intervento della polizia. I dimostranti accusano Tel Aviv di aggressione e criticano il silenzio di Trump. Dall’inizio del conflitto sono oltre 200 i morti in Iran, più di 20 quelli in Israele.