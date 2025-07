Proteste Ucraina, Zelensky: "Nuova legge anticorruzione"

Le proteste di piazza e la richiesta di spiegazioni da parte della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Parte da qui la promessa di Volodymyr Zelensky di una nuova legge anticorruzione, una risposta rapida a quanto fulminea era stata la sua firma sulla legge che ha congelato i poteri delle due principali agenzie simbolo proprio della lotta alla corruzione. Una firma che non solo ha irritato Bruxelles, ma che ha anche portato in piazza migliaia di persone contro il governo per la prima volta dall'inizio della guerra, decretando un rischio concreto di calo di consessi per il Presidente ucraino. "Verranno assicurati tutti gli standard necessari per l'indipendenza delle istituzioni anticorruzione" ha affermato Zelensky durante il suo annuncio, giustificando la precedente decisione con la necessità di evitare infiltrazioni russe dopo l'arresto di due funzionari accusati di collaborazionismo. Intanto Kiev e Mosca, dopo quasi due mesi senza contatti, hanno ricominciato a trattare nel terzo round i colloqui a Istanbul. Le posizioni restano distanti. La Russia chiede il ritiro ucraino dalle regioni occupate e la neutralità del Paese, mentre Kiev vuole il cessate il fuoco completo e incondizionato. Unico punto d'incontro il sì di Mosca allo scambio di 1200 prigionieri per parte e la promessa reciproca di mantenere aperti i canali di dialogo, ma l'ipotesi avanzata dall'Ucraina di un vertice tra Zelensky e Vladimir Putin entro la fine di agosto. La risposta del portavoce del Cremlino è stata netta. "Prima bisogna fare tutto il lavoro necessario, poi ai Capi di Stato verrà data l'opportunità di registrare i risultati raggiunti" ha spiegato Dmitri Peskov, affermando in sintesi che l'incontro ci sarà solo dopo un eventuale accordo, mentre sul campo la guerra non rallenta. .