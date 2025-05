L’ex fidanzata di Sean “Diddy” Combs (anche noto come Puff Daddy), la cantante Cassie, testimonierà martedì 13 maggio nel processo per traffico sessuale contro il rapper. I giurati hanno già visto un video in cui Combs la aggredisce in un hotel nel 2016. Combs nega le accuse e si dichiara non colpevole di cinque reati gravi, tra cui racket e sfruttamento. Il processo durerà circa due mesi e include diverse testimonianze di ex collaboratrici e dipendenti.