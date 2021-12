Putin alla Nato: "Siete voi che dovete darci garanzie"

Una partita di poker e, allo stesso tempo, un gioco delle parti. Ucraina e Bielorussia si giocano il futuro ma a giocarsi la storia sono i grandi protagonisti: Stati Uniti e Russia, con l'Unione Europea presente attraverso alcuni Stati membri, soprattutto Germania e, parola del Presidente russo, Italia. Potrebbe avere un ruolo nella normalizzazione dei rapporti, secondo Vladimir Putin, che sottolinea i legami economici e l'atteggiamento più benevolo, una sorta di spirito di Pratica di Mare, in versione ridotta. Sono questi, comunque, gli attori in grado di rilanciare. E a rilanciare, nella sua conferenza stampa di fine anno, è stato l'eterno Zar di Mosca che all'Ucraina non lascia spiragli: "è impossibile avere buone relazioni con le autorità attuali, il futuro del Donbass sarà scelto dai suoi abitanti", e alla NATO si rivolge così. Messaggio duro ma strategia complessa. Carota e bastone, come spesso dal Cremlino. Da un lato, dice Vladimir Putin, gli Stati Uniti hanno avuto una reazione positiva alle proposte russe per garantire la sicurezza mondiale e quindi, a gennaio, inizieranno colloqui diretti a Ginevra. Dall'altro lato, scandisce il Presidente, un'ulteriore espansione ad Est della NATO sarebbe inaccettabile e non è una richiesta eccessiva volere che non ci siano missili americani proprio sulla soglia di casa. Garantire la sicurezza russa, oggi e in prospettiva, è il filo rosso. Ed è quel filo rosso, assicura ancora Putin, a guidare le azioni russe.