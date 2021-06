Il Presidente Biden ovviamente è radicalmente diverso da Trump, perché è un professionista. Ha trascorso praticamente tutta la sua età adulta in politica, lo fa da anni. È un tipo diverso di persona e spero sinceramente, ci sono alcuni vantaggi e alcuni svantaggi, che non ci saranno reazioni impulsive da parte del Presidente in carica. Che saremo in grado di rispettare alcune regole di comunicazione e che sapremo trovare il terreno comune e i punti di contatto. "Si, lei è un uomo religioso, il Presidente Biden gli ha detto in faccia non hai un'anima". No, questo non me lo ricordo, c'è qualcosa che non va nella mia memoria. "Ha detto che è stato circa 10 anni fa quando era vicepresidente, dice". Probabilmente ha una buona memoria, non lo escludo, ma non me lo ricordo. Negli incontri personali le persone cercano di comportarsi in modo appropriato. Non ricordo comportamenti inappropriati da parte delle mie controparti, non credo che sia successo niente del genere. Forse ha detto qualcosa ma non ricordo.