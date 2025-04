Putin incontra l'inviato di Trump Witkoff a Sanpietroburgo

Sullo sfondo lo scambio di prigionieri e la normalizzazione delle relazioni tra Russia e Stati Uniti. L'obiettivo? Il raggiungimento del cessate il fuoco con l'Ucraina e l'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump, ma non senza difficoltà. Per questo il principale collaboratore del presidente americano per i negoziati con la Russia, Steve Witkoff è atterrato nel paese, per sbloccare lo stallo sui negoziati e rilanciare i colloqui sulla guerra in Ucraina, che nelle ultime settimane avevano subito un rallentamento. L'inviato speciale del presidente e Washington hanno iniziato a lavorare per riallacciare i rapporti e trovare il modo di porre fine alla guerra in Ucraina, contrariamente a quanto fatto dall'amministrazione Biden che aveva interrotto i contatti con Mosca e accusato Putin di aver commesso crimini contro l'umanità. Il tempo stringe perché se non verrà raggiunto un accordo sul cessate il fuoco entro la fine del mese, Trump potrebbe procedere con ulteriori sanzioni alla Russia. La Russia deve muoversi, scrive Donald Trump sul suo social truth, troppe persone stanno morendo migliaia a settimane in una guerra terribile e senza senso, una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere e non sarebbe mai accaduta se io fossi stato presidente. Mentre l'Ucraina ha accettato la proposta di Trump per un cessate il fuoco incondizionato e successivamente i piani per un cessate il fuoco marittimo su scala ridotta, la Russia ha avanzato una serie di nuove richieste, tra cui la revoca di alcune sanzioni statunitensi. Cristiana Mancini, richieste, tra cui la revoca di alcune sanzioni statunitensi. .