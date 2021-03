Putin: Ue non vuole Sputnik? Difende interessi, non persone

l'Unione europea non vuole lo Sputnik difende gli interessi e non le persone. Così Putin, dopo le parole del commissario europeo incaricato della campagna vaccinale. Per tutta risposta il Presidente russo ha annunciato che nella giornata di martedì si vaccinerà. Ovviamente, con lo Sputnik che sta difendendo a spada tratta. "Vaccinarsi è una scelta individuale", ha ricordato. Lo Sputnik è ormai utilizzate in oltre 50 stati al mondo, Ungheria, Slovacchia, San Marino lo stanno utilizzando e anche lo Spallanzani di Roma ha dato il via alle sperimentazioni. Un numero sempre maggiore di paesi mostra interesse per il vaccino russo, nonostante il tentativo di screditarlo, dice Putin. Ma l'Europa frena la commissione europea ha confermato l'obiettivo di vaccinare il 70% degli adulti residenti nell'unione entro la fine dell'estate, ma non vuole scendere a patti con i russi per lo Sputnik.