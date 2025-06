Putin: vertice con Zelensky sarebbe come trattare con terroristi

Per Vladimir Putin, tenere un vertice con Zelensky equivarrebbe a "negoziare con i terroristi". Concedere una tregua, spiega il presidente russo, consentirebbe all'Ucraina di fare scorta di armi dall'Occidente per continuare la mobilitazione forzata e la preparazione di altri atti terroristici come quelli avvenuti nel fine settimana nelle regioni russe di Bryansk e Kursk. Anche il territorio ucraino viene continuamente colpito, le forze russe hanno lanciato un imponente attacco con droni e missili alla città di Kharkiv, danneggiando case, attività commerciali e infrastrutture. Per questo il presidente Zelensky, che aveva bollato la proposta presentata da Mosca in Turchia come "non fattibile", era tornato a chiedere il cessate il fuoco e colloqui diretti con il leader russo, dicendosi pronto ad incontrare Putin a Istanbul, in Vaticano o in Svizzera. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov difende il formato del vertice che il presidente Volodymyr Zelensky ha invitato ad abbandonare: "Credo sia importante e utile", dice. Ma sembra parlare più a Washington che a Kiev, dove è volato il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak, per chiedere nuove sanzioni contro la Russia e altri sistemi di difesa aerea. La Russia ha presentato a Kiev un memorandum che definisce le condizioni per un cessate il fuoco, nonché le linee guida chiave per un trattato globale per porre fine al conflitto, includendo le richieste che l'Ucraina aveva precedentemente definito come inaccettabili. Da quando è iniziata l'invasione russa dell'Ucraina, circa un milione di soldati russi sono stati uccisi o feriti, secondo uno studio pubblicato dal Center for Strategic and International Studies, un think tank con sede a Washington. Mosca controlla attualmente circa il 20% del territorio ucraino, compresa la penisola meridionale della Crimea, annessa nel 2014. .