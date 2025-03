Qatargate, chiesta revoca immunità per due eurodeputate

L'inchiesta sembrava ad un punto morto. Uno stallo di oltre due anni da quel 9 dicembre 2022 in cui il Katargate fece tremare gli ambienti politici comunitari. Il Parlamento Europeo torna a fibrillare ora che la Procura Federale del Belgio chiede a Strasburgo la revoca dell'immunità per altri due eurodeputati socialisti nell'ambito dell'inchiesta sul presunto scandalo di corruzione che circa un anno fa aveva visto cadere molte delle accuse iniziali, passando poi dalle autorità belghe a quelle marocchine. Si tratta delle Eurodeputate del PD Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini, i cui nomi, già comparsi in un primo momento nel fascicolo dell'indagine, vengono fatti dal quotidiano Le Soir che cita fonti giudiziarie. La richiesta è stata presentata all'Ufficio di Presidenza dell'Europarlamento e sarà illustrata durante la sessione plenaria del prossimo 10 marzo dalla Presidente Roberta Metsola. Successivamente sarà sottoposta all'esame della Commissione Affari Giuridici che esaminerà i documenti inviati dalla Procura. Moretti e Gualmini potranno intervenire per difendersi dalle contestazioni prima che l'eventuale revoca dell'immunità venga comunque votata in sede plenaria. .