Quanti Patriot potrebbero essere inviati in Ucraina

Questo meccanismo messo in piedi tra la NATO e l'Ucraina, in cui i paesi della NATO daranno i propri armamenti all'Ucraina e poi rimpiazzeranno, questi sistemi di difesa acquistando armi americane, sembra pronto a entrare in funzione. Trump ha detto nei primissimi giorni arriveranno armi già alcuni missili Patriot sarebbero arrivati dalla Germania. Sono otto i paesi che per adesso hanno dato la propria disponibilità ad aderire a questo meccanismo, Canada, Regno Unito. Paesi Bassi, Germania, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca appunto per inviare armi, munizioni e soprattutto batterie Patriot che servono per difendere i cieli dell'Ucraina dai missili balistici. Secondo Trump ne arriverebbero 17 nei prossimi mesi. Apriamo la cartina dell'Ucraina, qua abbiamo posizionato le sei batterie Patriot che ha attualmente hanno un raggio di funzionamento di intercettazione di 70 chilometri più meno quello che abbiamo messo. Sono localizzazioni ipotetiche, perché chiaramente dove siano è un segreto militare, ma è per capire il fatto che le sei batterie attuali possono difendere giusto qualche città, qualche stabilimento, militare, qualche industria bellica, ma certamente non tutto il paese. Facciamo il caso che gliene arrivino altre 14 che quelle che ha chiesto, Zelensky, beh, come vediamo i cieli ucraini sarebbero ben più difesi e, protetti rispetto a quanto è attualmente. Chiaramente non sono queste le uniche armi di difesa aerea, ci sono poi altri tipi di armamenti, ma certamente darebbe un contributo significativo. Attenzione però perché l'Ucraina non ha bisogno solo di proteggersi dai missili dalle bombe. Infatti, se andiamo a vedere cosa accade giornalmente in questi mesi, vediamo che i bombardamenti russi con missili e bombe sono sostanzialmente rimasti allo stesso livello tra i sei e i cinque missili lanciati al giorno. Ciò che invece è incrementato enormemente sono i lanci di droni, droni kamikaze che arrivano sulle città e sui militari, come vediamo, aumentati di 10 volte tanto in questi primi mesi. Questo grafico lo fa capire ancora di più. Guardate la linea arancione quanto è incrementata. In questo caso, i missili Patriot non è che siano così utili perché lanciare un missile intercettore che costa quattro milioni di dollari l'uno contro un drone che costa 35mila, beh, non è esattamente una scelta più efficace possibile. Questo fa capire appunto che non basteranno missili di difesa aerea per proteggere l'Ucraina, ma servono tutta un'altra serie di armamenti che l'Ucraina si sta anche facendo in casa. .