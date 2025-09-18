Quanto potrebbero incidere le sanzioni Ue su Israele

00:02:25 min
|
2 ore fa

Andiamo a vedere la cartina come ci posizioniamo sul commercio con Israele. 41,8 miliardi di euro, ciò che esportiamo verso Israele, mentre compriamo dallo Stato ebraico 26,4 miliardi tra beni e prodotti. La proposta è, proprio come dicevamo, quella di andare a azzerare il trattamento di maggior favore, così si chiama tecnicamente, che a oggi, per via quell'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele, è in vigore sul circa un terzo delle merci che compriamo da Israele. Questo vorrebbe dire dazi più alti, pari a quelli che imponiamo sul resto del mondo, sulle merci israeliane, circa 227 milioni di euro all'anno. Facciamo il calcolo: è lo 0,05 del PIL israeliano, dell'economia israeliana. Quindi diciamo non certamente un duro colpo. Ipotizziamo però che le relazioni economiche possano peggiorare se queste proposte dovessero entrare in vigore, cosa ci andremo, anche noi come europei, a perdere? Per esempio ENI ha degli interessi nell'area, dei diritti di esplorazione di gas al largo di Israele assegnati con una gara precedente al 07/10. Le attività in realtà non sono mai partite. Dovremmo dire addio anche al progetto Eastmed, un gasdotto, per adesso mai costruito, solo sulla carta, che potrebbe collegare proprio i giacimenti di gas di cui parlavamo prima con la Puglia. E poi c'è la Difesa israeliana, l'industria della difesa israeliana che è molto avanzata su alcuni componenti, come la difesa aerea. La Germania ha firmato un contratto da oltre 3 miliardi di euro per comprare quei sistemi antimissile che Israele ha utilizzato anche per difendersi dall'Iran. E poi c'è la difesa cibernetica. Israele è leader negli spyware, dei software di sorveglianza che si infiltrano nei dispositivi, anche dei cellulari, Pegasus, Graphite. Graphite è prodotta da Paragon che in Italia conosciamo bene, Predator. Insomma, una serie di software famosi in tutto il mondo per riuscire proprio a infiltrarsi nei dispositivi professionali e personali. E poi c'è la tecnologia: il fintech. È il tech israeliano che ha dei testimoni di eccellenza tra le aziende che vengono utilizzate sui dispositivi di tutto il mondo. E anche le industrie dei diamanti, di raffinazione dei diamanti. Israele è un hub globale. Insomma, questo per raccontare un po' la dipendenza sia di Israele verso l'Unione Europea, noi siamo il loro primo partner commerciale, ma anche in parte di noi europei verso Israele nel caso in cui le sanzioni dovessero effettivamente entrare in vigore. .

