Ragazza uccisa negli Usa, polizia diffonde video tragedia

Un proiettile vagante destinato ad un sospettato attraversa un muro, entra in un camerino, uccide una 14enne che si stava provando dei vestiti. A 4 giorni dalla sparatoria in un grande magazzino pieno di gente, alla Vigilia di Natale, la polizia di Los Angeles diffonde un video dell'intervento al Burlington nel distretto di North Hollywood situato nella San Fernando Valley, durante il quale è rimasta involontariamente uccisa Valentina Orellana Peralta che si trovava in uno dei camerini a provare un abito, quando è stata colpita. Gli agenti erano intervenuti dopo diverse chiamate per una possibile sparatoria. I video delle telecamere di sorveglianza mostrano un uomo fuori controllo che si accanisce con un oggetto di metallo contro una donna rimasta ferita. La polizia spara contro il soggetto un colpo: lo uccide. Un altro raggiunge la ragazzina. Un incidente ma sulla tragedia si sono sollevate asprissime critiche per un presunto uso eccessivo della forza. Molti ritengono infatti che sia stato un grave errore sparare colpi all'interno di un grande magazzino affollato di persone nei giorni precedenti le feste natalizie.