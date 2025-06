L’11 giugno un attacco con droni russi durato nove minuti ha colpito Kharkiv uccidendo almeno tre persone e ferendone decine, tra cui alcuni bambini, secondo le autorità ucraine. 17 droni hanno causato incendi in un condominio e gravi danni in tutta la città. Squadre di soccorso hanno estratto i feriti dalle macerie. Mosca non ha commentato l’attacco. Kharkiv resta uno degli obiettivi principali delle offensive russe dall’inizio della guerra.