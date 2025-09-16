Rapporto Draghi, la conferenza a Bruxelles con Von Der Leyen

I cittadini e le aziende valutano e diagnosticano il piano di azioni da intraprendere, però debbono anche vedere quanto lentamente l'Europa si sta muovendo. Il fatto che non riusciamo a raggiungere la stessa velocità degli altri e alcuni non hanno ancora capito la gravità del problema. Troppo spesso vengono anteposte delle scuse. Naturalmente tutti vediamo come è stata costruita l'Europa, sappiamo ciò che deve essere rispettato, ma a volte l'inerzia viene presentata come rispetto per lo stato di diritto. Io penso che si tratti di un atteggiamento compiacente. La competizione tra Stati Uniti e Cina è molto meno limitata anche quando va avanti, in maniera completamente legale. Un nuovo sentiero chiede nuova intensità, nuova velocità, significa agire assieme, non frammentati, significa focalizzare le risorse dove l'impatto sia più forte e raggiungere dei risultati in mesi e non anni. .