Re Carlo in ospedale, effetti collaterali post terapia

Nuove preoccupazioni per la salute di Re Carlo III d'Inghilterra, costretto a cancellare da ieri, i suoi impegni per gli effetti collaterali temporanei dovuti al suo trattamento contro il cancro. Così ha fatto sapere Buckingham Palace. Il sovrano dovrà quindi sottoporsi a un breve periodo di osservazione in ospedale. Nel comunicato si precisa che il Re è poi tornato nella sua casa di Clarence House, come misura precauzionale. Carlo, 78 anni, incoronato Re nel maggio 2023, dopo una vita all'ombra della madre, la Regina Elisabetta II, ha rotto una consuetudine che imponeva il massimo riserbo sulle notizie riguardanti la salute dei monarchi. Nel febbraio dello scorso anno fu resa pubblica la sua diagnosi di cancro dopo una procedura a cui il monarca si era sottoposto per un'ipertrofia prostatica benigna. Non sono mai stati resi noti i dettagli della patologia che ha costretto Carlo III ad allontanarsi dalla scena pubblica per alcuni mesi. Le cure, aveva sottolineato la Corona, sarebbero proseguite per tutto il 2025. Carlo e Camilla hanno in programma una visita di Stato in Italia, dal 7 al 10 aprile, che al momento non è stata messa in discussione. Ultimamente le sue condizioni erano migliorate permettendogli di aumentare lentamente i suoi impegni istituzionali, e di svolgere anche viaggi impegnativi come quelli in Australia e alle Samoa. Quanto al viaggio in Italia, paese molto amato da Re Carlo III e dalla Regina Camilla, prevede varie tappe istituzionali e private fra Roma e Ravenna. Sarà inoltre l'occasione per celebrare il ventesimo anniversario del loro matrimonio, il 09/4. Cancellata la visita di Stato alla Santa Sede a causa delle delicate condizioni di salute di Papa Francesco. .