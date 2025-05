Martedì 20 maggio, Re Carlo e la Regina Camilla hanno visitato Canada House per il centenario dell’ambasciata canadese a Londra. L’evento anticipa il viaggio ufficiale in Canada previsto per fine mese. Carlo, ancora in cura contro il cancro, parteciperà all’apertura del Parlamento a Ottawa il 27 maggio. Sarà la prima volta dal 1977 che un sovrano britannico presenzia alla cerimonia.