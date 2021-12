Record di casi in Francia e Usa

Il tono del ministro della Salute francese è solenne mentre definisce Omicron uno tsunami Olivier Veran in un'audizione all'assemblea Nazionale anticipa i dati mentre presenta il nuovo disegno di legge per introdurre nel paese il super green pass sul modello italiano; 208000 nuovi casi un record non solo per il paese, ma per tutta l'Europa due nuove diagnosi di positività ogni secondo. Uno tsunami usa le stesse parole il direttore generale dell' OMS bisogna raggiungere ovunque il 70% di copertura per uscire dalla fase acuta della pandemia, se le cifre restano così alte di ospedali rischiano di collassare. Il premier britannico Boris Johnson sottolinea come il 90% dei ricoverati in terapia intensiva non ha ancora fatto il Booster e fa i conti con un nuovo record oltre 180.000, Intanto però all'Europa allenta le misure, il Belgio riapre i cinema, la Spagna taglia da 10 a 7 giorni la quarantena per i vaccinati positivi. Anche gli Stati Uniti registrano nuovi record e anche qui le pile per i tamponi sono sempre più lunghe intanto la Food and Drug Administration mette in guardia sui test antigenici che potrebbero essere meno efficaci nell'individuare Omicron in particolare nella fase iniziale dell'infezione rispetto ai test molecolari.