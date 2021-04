"This is the opportunity of the century for Europe". È l'occasione del secolo per l'Europa, un momento davvero storico - dice Ursula Von der Leyen - nella settimana in cui Bruxelles attende i piani nazionali di ripresa, piani che secondo la Presidente della Commissione dovranno riflettere un alto livello di ambizione. A bruciare le tappe, giovedì scorso, era stato il Portogallo, primo Paese a presentare il suo piano da 14 miliardi. Francia e Germania hanno deciso di presentare insieme i loro documenti, rivendicando anche la paternità del Next Generation, un passo rivoluzionario per l'Europa, come lo ha definito il ministro Scholz. Le cifre sono comunque molto lontane da quelle italiane. Berlino otterrà 28 miliardi, che per il 90% saranno investiti in transizione digitale e lotta al cambiamento climatico. Parigi ha invece diritto a 40 miliardi e punterà su verde, competitività e coesione sociale e territoriale. Ma in Francia è già polemica sulle riforme in cantiere, a partire da quella delle pensioni, nel mirino di Marine Le Pen. Non le facciamo per la Commissione ma a beneficio dei francesi, ha sottolineato Le Maire, che chiede a Bruxelles di approvare i piani in fretta per avere le prime risorse già a luglio. Il Ministro manda anche un messaggio ai falchi europei: ora la priorità è investire massicciamente, rimetteremo in sesto le finanze pubbliche solo a crisi finita, abbiamo imparato le lezioni del passato. Intanto anche la Spagna ha approvato il suo piano da 140 miliardi, di cui 70 di sussidi europei, priorità ad auto elettriche, ristrutturazioni edilizie, modernizzazione della Pubblica Amministrazione e digitalizzazione delle piccole imprese. Diversi Paesi tra cui Olanda, Finlandia e alcuni dell'Est, non dovrebbero invece riuscire a presentare i loro piani entro venerdì. La scadenza non è comunque tassativa, ma il rischio concreto è quello di veder arrivare più tardi i primi pagamenti.