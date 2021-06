Recovery, Spagna e Portogallo ricevono ok della Commissione

Così Inizia il tour in giro per l'Europa di Ursula von der Leyen. Inizia accanto al Premier portoghese Costa e consegnerà di persona ad ogni Capo di Governo, l'approvazione della Commissione Europea ai piani preparati da ogni paese per ottenere i soldi del Next Generation Eu, noto come Recovery Fund. Prime tappe Portogallo, Spagna, Grecia, Danimarca. Si procede in ordine di approvazione. Martedì prossimo sarà la volta dell'Italia. Principale beneficiario del Recovery, il più grande programma di aiuti dai tempi del piano Marshall. Von der Leyen vuole sottolineare la portata storica e simbolica del programma, che dice "trasformerà per sempre l'Europa, facendola uscire dalla crisi della pandemia e rendendola più verde e più digitale". É ancora una volta il Presidente della Commissione Europea vuole anche notare come il tutto sia avvenuto in tempi strettissimi. "L'approvazione dei piani dei singoli stati, fatta dalla Commissione Europea, dovrà essere ratificata dall'Ecofin, che è l'organo che riuniscei ministri delle finanze di tutti i paesi dell'Unione Europea. E questo dovrebbe avvenire più o meno intorno alla metà di luglio. Dopo inizieranno ad arrivare i primi miliardi". La prima emissione di Bond per finanziare il piano è andata bene, oltre le aspettative. Investitori privati e pubblici, europei ed extra europei, si fidano dei titoli emessi garantiti dalla Commissione e la richiesta è stata maggiore dell'offerta messa per ora sul mercato. Ora inizia la parte più difficile per ogni paese. I piani vanno implementati, le riforme vanno fatte, i soldi investiti. l'Europa unita insomma, ha messo a disposizione i mezzi. Saranno i singoli governi europei a dimostrare di essere in grado di trasformare i propri paesi per fargli uscire dalla crisi.