Regina Elisabetta ricorda Filippo: ci manca

Anche se questo è un periodo di grande felicità per molti, il Natale può essere anche un periodo triste per alcuni che hanno perso qualcuno di caro e quest'anno lo capisco, e per me i mesi trascorsi dalla morte del mio amato marito ho tratto grande cordoglio e conforto da tutto il paese, dal Commonwealth e da tutto il mondo. Il suo senso di servizio, la sua curiosità intellettuale e la sua capacità di trovare una soluzione per qualsiasi situazione era fantastico ed è sempre stato una forza per me.