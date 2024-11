La tempesta Bert ha colpito il nord dell’Inghilterra, coprendo di neve un'autostrada vicino a Barnard Castle sabato mattina. Squadre di mezzi spazzaneve sono state impegnate per liberare le strade. La tempesta sta causando chiusure di strade, piogge intense e venti forti che potrebbero provocare ulteriori disagi. Il Met Office ha emesso un’allerta arancione per neve in Scozia e nel nord-est dell’Inghilterra.