Il governo britannico ha dichiarato di voler concedere ai giovani di 16 e 17 anni il diritto di voto in tutte le elezioni del Regno Unito, in un'importante revisione del sistema democratico del Paese. Le modifiche proposte, che sono soggette all'approvazione del parlamento, allineerebbero i diritti di voto in tutto il Regno Unito con la Scozia e il Galles, dove gli elettori più giovani partecipano già alle elezioni decentrate. .