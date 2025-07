Renzi: "Da sovranismo danni enormi per i nostri agricoltori"

"Il sovranismo è quel pensiero politico che porta i nostri agricoltori, i nostri imprenditori del vino, i nostri imprenditori dell'agroalimentare a avere un danno enorme da questa misura. Giorgia Meloni ha detto che lei metterà, lo ha detto ad aprile, aveva pronti un bazooka da 25 miliardi per il settore, noi non abbiamo visto una lira, non abbiamo visto un euro, non abbiamo visto un dollaro, avete intenzione di fare qualcosa o continuate con il vostro atteggiamento da influencer in cui annunciate e non fate"? .