Responsabile Task Force Israele: Pensare al dopo vaccini

"Abbiamo somministrato un po' più di 10 milioni di dosi e quasi 5 milioni di israeliani sono considerati adesso vaccinati, vuol dire che quasi il 60% della popolazione generale è considerata vaccinata. Se andiamo sui numeri, sulle percentuali, a seconda della fascia di età, over 50 siamo quasi a 90 o siamo già a 90, over 30 siamo più di 80 e over 20 siamo su 75-77% di vaccinazioni. Sono numeri importanti abbiamo un po' di lavoro su qualche popolazione, anche i più giovani sotto i 20 e stiamo andando avanti, però abbiamo buone notizie, specchiamo un po' la situazione, quello che ci sarà anche secondo me in Italia, tra non molto". "Che impatto ha avuto anche la campagna di vaccinazione per esempio sul numero di contagi e anche dei morti, dei decessi da voi?". "Drammatico devo dire, comunque stiamo vedendo adesso anche il nostro RT, l'indice di contagiosità, che è sceso sotto i 0,6 costantemente nelle ultime settimane, abbiamo pochissimi adesso, ogni giorno, sempre di meno positivi, abbiamo calato anche i numeri importanti, più del 60% anche il tasso dei morti e stiamo vedendo dei positivi risultati. È una cosa importante, perché stiamo andando avanti guardando cosa bisogna fare, cioè, noi stiamo guardando questo piano vaccinale su due cose: la prima cosa che voi adesso in Italia e in Europa lo state facendo, noi l'abbiamo fatto, è alla fine vaccinare il proprio cittadino. Ce la farete, noi ce l'abbiamo fatta e questa è una cosa fattibile, ci vorrà un po' di tempo perché sono tante persone, però è una cosa fattibile. Adesso, la cosa importante è cosa fare una volta che abbiamo vaccinato queste persone, cioè, abbiamo capito che abbiamo vaccinato, cosa bisogna fare con questi dati, sia dal punto di vista sociale, mascherine, ragazzi, scuole, capsule, eccetera, eccetera, anche dal punto di vista di aprire più scuole, di aprire più concerti e capire come possiamo viaggiare e identificare le persone che sono state vaccinate".