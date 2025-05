Reuters: dialoghi diretti tra Israele e Siria

Israeliani e siriani attorno allo stesso tavolo a trattare. Finora si è svolto tutto nel riserbo più assoluto. Ora però la notizia è stata data, anzi, è stata fatta filtrare attraverso la Reuters. Tutto si sarebbe svolto attraverso incontri diretti, anche faccia a faccia lungo la linea di confine. Un dialogo inaspettato tra due Paesi formalmente ancora in guerra. Con l'obiettivo di scongiurare nuove escalation militari. A corroborare la solidità dell'indiscrezione, i dettagli. A guidare i contatti per Damasco, infatti, Ahmad Al- Dalati, alto funzionario della sicurezza nominato dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad, rovesciato a dicembre da milizie islamiste. Questo l'evento che ha rovesciato il tavolo e gli equilibri, meglio gli squilibri. regionali e Israele, che ha occupato le alture del Golan dal 1967, osserva con cautela il nuovo assetto siriano, tanto più che negli ultimi mesi ha rallentato i raid aerei. L'obiettivo al momento è pragmatico, evitare scontri lungo il confine, ridurre le incursioni israeliane nei villaggi siriani e contenere le tensioni con la comunità Drusa presente in entrambi i Paesi. Ma dietro la prudenza si muove anche la diplomazia. I nuovi leader siriani hanno inviato segnali chiari: Nessuna minaccia a Israele, arresti mirati dei membri del Jihad Islamico, e persino la restituzione degli oggetti personali della spia israeliana Eli Cohen, ucciso a Damasco negli anni 60. In tutto questo è evidente siriano ad interim Ahmed al-Sarah, ha segnato un cambio di passo. Washington preme per un riassetto della nuova Siria post-Assad, con meno milizie, meno Iran e forse un futuro canale con Israele. Non è ancora una normalizzazione, ma una tregua silenziosa, in Medio Oriente oggi anche l'assenza di guerra, può essere notizia. Gianluca Ales, SG24. .