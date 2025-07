Revocata l'allerta tsunami in diversi Paesi sul Pacifico, rimane in Cile

Un bilancio che resta sorprendentemente contenuto: nessuna vittima, danni limitati. Questo è il risultato del sisma più potente nella regione russa dal 1952 e uno dei 6 più forti mai registrati a livello globale. Col passare delle ore è inoltre rientrato in gran parte dei Paesi che affacciano sul Pacifico l'allarme tsunami. Era una possibile e temibile conseguenza del sisma di magnitudo 8.8 registrato nella penisola russa della Kamchatka. L'onda lunga dello tsunami, ovvero la sequenza di diverse onde successive che possono colpire le coste nell'arco di ore, ha infatti creato più apprensione che distruzione. Fondamentale è stato l'ordine di evacuazione dato per tempo agli abitanti di tutti i Paesi bagnati dal Pacifico, dal Giappone alla costa Ovest del continente americano, passando per le Hawaii e fino al Sud America. Si contano milioni di evacuati che hanno cercato di rifugiarsi in zone ben al di sopra del livello del mare. In Giappone è stata evacuata anche la centrale nucleare di Fukushima e nel Paese è stata cancellata l'allerta tsunami solo per la metà Ovest della costa. Quanto alla Kamchatka, invece, il contenimento dei danni risiede anche nella natura stessa della regione: un'area poco popolata e remota, con comunità sparse lungo la costa e concentrazione urbana limitata. Restano ora monitorate le coste cilene, peruviane e messicane e una parte della costa settentrionale della California. In Perù, dove le onde hanno superato il metro di altezza, le autorità hanno annunciato la revoca dell'allerta e i porti nel Paese sono stati riaperti. Anche in Cile l'allerta è stata revocata in alcuni zone, ma mantenuta nella costa centrale e settentrionale del Paese, dove l'allarme di evacuazione è stato emesso per 1,5 milioni di persone. La regione più a rischio in Cile è quella di Coquimbo, a 60 chilometri a Nord della capitale, dove le onde raggiungono già i 60 centimetri di altezza. .