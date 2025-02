Ricovero Papa, condizioni stazionarie: prosegue la terapia

"Ho ancora bisogno di un po' di cure". È il Pontefice stesso a scriverlo nel testo dell'angelus che non pronuncia ma diffonde comunque. Il Pontefice ricoverato al Gemelli per una bronchite, prosegue la terapia modificata in ospedale e le condizioni, si legge nel bollettino diffuso dalla Santa Sede sono stazionarie. Ha trascorso le ore nella sua stanza al decimo piano, leggendo e riposando dopo aver ricevuto l'eucarestia. Nel testo dell'angelus Bergoglio ha ringraziato lo staff medico per l'attenzione e le cure e ha rivolto ancora una volta un appello per la pace nei territori colpiti dai conflitti. Al Gemelli in tanti hanno sperato che si affacciasse dal balconcino al decimo piano e si sono radunati sotto le finestre, ma i medici sono stati chiari: riposo assoluto. Da venerdì il Pontefice è ricoverato nella sua stanza per l'acuirsi di una bronchite che da settimane lo ha colpito. Dopo i primi momenti con alcune linee di febbre, la situazione è andata migliorando e il pontefice ha continuato ad assumere la terapia stabilita. .