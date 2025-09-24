Ritorno di Jimmy Kimmel in tv, Trump minaccia azioni legali

Jimmy Kimmel Live è tornato in TV dopo quasi una settimana di sospensione Jimmy Kimmel, e lo ha fatto nel suo stile, diventato dopo più di 4000 puntate inconfondibile per gli spettatori americani. Un fuoco di fila di battute durato una ventina di minuti, nel mirino Trump e tutto quello che gli gira intorno, come sempre. Era molto atteso questo ritorno e non sorprende che abbia avuto ascolti record, 14 milioni solo sui social. Durante lo show il conduttore ha spiegato le sue parole su Charlie Kirk, che nell'ultima puntata gli erano costate l'allontanamento dal video. Non è mai stata mia intenzione, ha detto, attribuire la colpa a un gruppo specifico per le azioni di un individuo chiaramente instabile. Kimmel ha ringraziato i colleghi che in questi giorni si sono schierati in sua difesa, poi ha aggiunto: il nostro governo non dovrebbe avere il potere di controllare ciò che diciamo o non diciamo in televisione e dobbiamo difendere questo principio. Non posso credere che fake news ABC abbia ridato il posto a Jimmy Kimmel, ha scritto Trump sul suo social. Poi ha ricordato l'azione legale da lui già esercitata nei mesi scorsi contro il colosso TV. L'ultima volta che sono andato contro l'emittente, mi hanno dato 16 milioni di dollari, ha aggiunto Trump. Questa volta sembra ben più redditizio. .