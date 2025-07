Roma, raccolti 10 miliardi di euro per la ricostruzione dell'Ucraina

Zelensky ringrazia i leader europei e mondiali chiamandoli tutti per nome. Segno che il sostegno politico alla causa ucraina non viene meno anche in questa fase difficile sul campo, e anzi viene confermato dalla conferenza per la ricostruzione ucraina, che a Roma ospita 2000 aziende di cui 500 italiane, 100 delegazioni ufficiali, 40 organizzazioni internazionali con un totale di quasi 4000 partecipanti e 60. Paesi rappresentati. Poi il Presidente ucraino ricorda le colpe della Russia che ha rifiutato tutte le proposte di cessate il fuoco e l'importanza di sostenere l'Ucraina da un punto di vista militare nelle difese aeree e nella produzione di droni, dal punto di vista finanziario, usando gli asset russi congelati e poi di pensare alla ricostruzione futura. "Serve un piano di recupero e di resilienza ricostruito l'Europa tempo fa ed è per questo che l'Europa si è goduta decenni di pace e anche crescita economica, appunto per diversi decenni. Bene, in questo momento noi abbiamo un'opportunità unica davanti a noi per poter lanciare una nuova ondata di passi in avanti, di progresso e di avanzamento, cerchiamo di fare tutto questo insieme. Ora ricostruire l'Ucraina, signore e signori, non è solamente qualcosa che riguarda il mio Paese. Anche i vostri Paesi, le vostre società, le vostre tecnologie, i vostri posti di lavoro. Il modo in cui ricostruiremo il nostro Paese potrà modernizzare anche tutta la vostra infrastruttura, tutto il vostro comparto industriale. Sosteniamo quindi la coalizione per la ricostruzione. Dobbiamo quindi definire nuovi meccanismi specifici di finanziamento. Dobbiamo infatti essere d'accordo su questi sforzi da fare. Tutti quanti noi dobbiamo lavorare per la ripresa dell'Ucraina. Dobbiamo lavorare per implementare dei nuovi asset". In generale i leader presenti da Meloni a Von der Leyen fanno mostra di grande ottimismo quando si parla di ricostruzione dell'Ucraina, fra meccanismi finanziari, impegno diretto delle imprese e coinvolgimento degli Stati alleati. Ma è evidente che i 10 miliardi raccolti e annunciati a Roma, sono molti di meno dei 60 raggiunti a Londra due anni fa e anche dei 16 della conferenza di Berlino dello scorso anno. Peraltro, è perfettamente comprensibile che il trend degli investimenti per la ricostruzione sia in calo, visto che la prospettiva di una rapida fine della guerra appare sempre più improbabile e nessuno vuole investire denaro col rischio di perderlo. Qui alla conferenza di Roma i migliaia di partecipanti, i governi, le organizzazioni internazionali, le aziende lavorano per provare a immaginare la futura ricostruzione dell'Ucraina. Nessuno però neanche i leader politici che ripetono gli stessi slogan da tre anni, sembra avere alcuna idea di come sia possibile portare la Russia al tavolo del negoziato e a firmare, se non la pace, almeno un cessate il fuoco. TG 24. .