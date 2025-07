Roma, secondo giorno conferenza su ricostruzione in Ucraina

I due giorni della conferenza per la ricostruzione ucraina a Roma si concludono con un dato politico forte e cioè la conferma dell'appoggio degli alleati a Kiev, senza se e senza ma e con un dato economico in linea con le aspettative. 10 miliardi di fondi raccolti, che Meloni spera siano la base di partenza del futuro miracolo economico ucraino. A Londra due anni fa ne furono raccolti 60, a Berlino lo scorso anno 16. Evidentemente investire in Ucraina diventa una prospettiva sempre meno appetibile, almeno finché la fine della guerra non diventa una prospettiva realistica. Ma comunque a Roma 8.000 partecipanti, 2.000 aziende di cui 500 italiane per un totale di circa 100 delegazioni con capi di Stato e di Governo, si sono incontrati per concludere oltre 200 accordi che serviranno a far ripartire l'Ucraina dopo la fine del conflitto. Su come gestire il dopoguerra sembrano esserci tante ottime idee. Come mettere fine ai combattimenti sembra essere invece un rebus per solutori più che abili. La coalizione dei volenterosi ha ribadito il proprio appoggio a Kiev, promettendo decine di miliardi in aiuti militari già quest'anno, ribadendo la centralità dell'esercito ucraino nella difesa del Paese e accennando ad una possibile forza di peacekeeping anglo-francese da dispiegare sul campo dopo il cessate il fuoco. Una prospettiva definita subito inaccettabile dal Cremlino, che resta in attesa di sapere cosa conterrà la dichiarazione importante sulla Russia annunciata da Trump per lunedì. Il ministro degli Esteri Lavrov ha precisato che nel suo colloquio con Marco Rubio è stata semplicemente ribadita la posizione di Mosca su come mettere fine alla guerra, e cioè denazificazione, smilitarizzazione e protezione dei russofoni, annessione delle regioni conquistate. La famigerata resilienza ucraina viene quotidianamente messa alla prova dai bombardamenti e dalle avanzate russe, ma ciò nonostante decine di aziende e centinaia di delegati si sono presentati alla conferenza a Roma pronti a investire e a scommettere sul futuro del Paese. Prima di poter ricostruire bisogna però che i leader politici riescano a trovare una soluzione per mettere fine alla guerra. .