In Romania, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di pulizia dopo le gravi inondazioni che il 29 luglio hanno colpito l’est del Paese, in particolare le contee di Suceava e Neamt. Le piogge torrenziali hanno causato la morte di un uomo, sfollamenti e danni ingenti. Salvati anche due cani, uno intrappolato tra le macerie. Coinvolti 25 villaggi in nove contee .