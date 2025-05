Domenica 18 maggio migliaia di sostenitori sono scesi in piazza a Bucarest per festeggiare la vittoria del centrista Nicusor Dan. Con oltre 5,8 milioni di voti e il 99% delle schede scrutinate, Dan ha battuto l’ultranazionalista George Simion. Dan ha ribaltato il primo turno, dove Simion era in vantaggio con il 41%. In festa migliaia di cittadini, che hanno sventolato bandiere romene e dell’Unione Europea.