Il 15 maggio il ministro degli Esteri ucraino Sybiha ha incontrato il segretario di Stato americano Marco Rubio in Turchia per coordinare la strategia diplomatica. Rubio e l’inviato di Trump, Witkoff, parteciperanno ai colloqui diretti tra Russia e Ucraina a Istanbul il 16 maggio. Putin ha annunciato una delegazione russa esperta, ma non sarà presente di persona. Zelensky aveva dichiarato che avrebbe partecipato solo in caso di presenza del leader russo.